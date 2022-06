Siebenjähriges Kind soll in Park missbraucht worden sein

Ein siebenjähriges Mädchen soll in einer Parkanlage in Zamdorf sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben war das Kind am Dienstagabend mit einer gleichaltrigen Freundin unterwegs, als sich ein 64-jähriger Münchner dem Mädchen näherte und es im Intimbereich begrapschte. Als die Mutter eines der Kinder die Mädchen abholen wollte, hätten diese von dem Übergriff erzählt.

Daraufhin habe die Mutter den noch anwesenden Mann zur Rede gestellt und die Polizei gerufen. Der mutmaßliche Täter verschwand zunächst, die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - und nahm den Tatverdächtigen schließlich an seinem Wohnort fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung seien Datenträger sichergestellt worden, diese sollen nun untersucht werden. Der Verdächtige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen.