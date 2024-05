In einem Supermarkt in Untergiesing hat ein 57-jähriger Münchner eine junge Frau sexuell belästigt und ist rabiat geworden. Laut Polizei berührte der Mann am Samstagnachmittag eine 25-Jährige, die am Leergutautomaten stand, am Gesäß. Sie verbat sich dies, doch der Mann ließ sie während des Einkaufs nicht in Ruhe. Als sich der Vater der Frau zwischen Tochter und Täter stellte, würgte der Mann ihn; zudem schlug er der Frau gegen den Bauch, würgte auch sie und beleidigte sie. Zwei Supermarkt-Mitarbeitende eilten zu Hilfe, ein Kunde alarmierte die Polizei. Beamte fassten den Verdächtigen im Umfeld des Discounters, dabei beleidigte er auch die Polizisten. Der Mann ist der Polizei bereits wegen diverser Delikte bekannt.