Eine 18-jährige Münchnerin ist in der Nacht zum Sonntag in der Sonnenstraße sexuell belästigt und verletzt worden. Die Polizei nahm einen 29-Jährigen fest.

Laut Polizeipräsidium befand sich die Frau mit einem 17-jährigen Begleiter gegen 2.50 Uhr morgens etwa an der Einmündung der Schwanthalerstraße. Der 29-Jährige trat auf sie zu, fasste ihr unvermittelt an die Brust und schlug ihr ins Gesicht. Als der 17-Jährige einschritt und sich schützend vor seine Begleiterin stellte, wurde er ebenfalls geschlagen, außerdem haute ihm der Täter eine Glasflasche auf den Kopf, bevor er flüchtete.

Zufällig war gerade eine Polizeistreife in der Nähe, der die Geschädigten berichteten, was geschehen war. Nach kurzer Fahndung wurde der Täter in der Landwehrstraße festgenommen. Er wird wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung angezeigt und sitzt momentan in Haft.