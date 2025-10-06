Eine 15-Jährige ist am Sonntagabend von einem Unbekannten sexuell belästigt und verletzt worden. Laut Polizei war die Jugendliche in einer Parkanlage am Tassiloplatz in der Au mit einem Freund verabredet. Als sie diese gegen 18 Uhr verließ, folgte ihr ein Mann, der sie von hinten packte und versuchte, ihre Hose nach unten zu ziehen. Zudem verletzte er die 15-Jährige mit einem Stein leicht am Kopf. Sie konnte sich losreißen, der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Welfenstraße. Die Jugendliche verständigte die Polizei, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte, ermittelt.