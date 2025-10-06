Zum Hauptinhalt springen

Vorfall in der AU15-Jährige von Unbekanntem am Tassiloplatz sexuell belästigt

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich des Tassiloplatzes womöglich etwas Verdächtiges beobachtet haben. (Symbolfoto)
Die Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich des Tassiloplatzes womöglich etwas Verdächtiges beobachtet haben. (Symbolfoto) (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Ein vermummter Mann verfolgt eine Jugendliche, bedrängt sie und verletzt sie mit einem Stein am Kopf. Die Polizei sucht nun nach den Täter.

Eine 15-Jährige ist am Sonntagabend von einem Unbekannten sexuell belästigt und verletzt worden. Laut Polizei war die Jugendliche in einer Parkanlage am Tassiloplatz in der Au mit einem Freund verabredet. Als sie diese gegen 18 Uhr verließ, folgte ihr ein Mann, der sie von hinten packte und versuchte, ihre Hose nach unten zu ziehen. Zudem verletzte er die 15-Jährige mit einem Stein leicht am Kopf. Sie konnte sich losreißen, der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Welfenstraße. Die Jugendliche verständigte die Polizei, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte, ermittelt.

Der Täter wird beschrieben als circa 1,80 Meter groß und komplett schwarz gekleidet, er war mit einer Skimaske vermummt und trug eine Sonnenbrille. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die im Bereich des Tassiloplatzes sowie der Welfenstraße, Balanstraße und Orleansstraße etwas beobachtet haben, können sich unter 089 / 2910-0 melden.

80 Jahre SZ
Journalismus als Antifaschismus - das war die Idee

Vor genau 80 Jahren erscheint die erste Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung". Gedruckt und gearbeitet wird in einem zerstörten Verlagshaus. Der Auftrag der US-Militärregierung an die Journalisten lautet, aus den Deutschen Demokraten machen. Doch die SZ tut sich zunächst schwer mit der Vergangenheit.

Von Thomas Radlmaier

