Nach einem sexuellen Übergriff auf ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Montag in München der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Es handelt sich um einen 50 Jahre alten polizeibekannten Mann. Er hatte laut Polizei am Sonntag gegen 21.20 Uhr die Schülerin in der Goethestraße angesprochen und sie nach dem Weg gefragt. Die 15-Jährige gab dem Mann Auskunft und begleitete ihn zum Goetheplatz. Dann wurde sie ihn jedoch nicht mehr los. Auf dem Rückweg drängte er die Schülerin in eine Nische, hielt sie dort fest und drückte sich an sie. Er versuchte, sie zu küssen und berührte sie am Oberkörper. Schließlich konnte das Mädchen sich losreißen und fliehen. Sie wandte sich an eine Bekannte, die die Polizei informierte. Beamte des Kommissariats 15 konnten einen 50-jährigen Münchner als Tatverdächtigen identifizieren. Am Montag gegen 13.45 Uhr wurde er am S-Bahnhof Harras vorläufig festgenommen.