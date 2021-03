Von Julian Hans

Manchmal genügt schon ein schockierendes Ereignis, um Angst zu kriegen und Panik zu verbreiten. Besonders, wenn man es mit ein paar falsch verstandenen Zahlen in Verbindung bringt. Während derzeit vor dem Landgericht München I der Fall des Vergewaltigers mit der Wolfsmaske verhandelt wird, der im Sommer 2019 ein elfjähriges Mädchen in Obergiesing-Fasangarten in ein Gebüsch zerrte und missbrauchte, veröffentlichte das Polizeipräsidium München seinen aktuellen Sicherheitsreport. Darin steht zwar, dass die Kriminalität in der Landeshauptstadt insgesamt ein weiteres Mal zurückgegangen ist und auf dem niedrigsten Stand seit vier Jahrzehnten liegt. Aber bei einigen Delikten ist ein Anstieg verzeichnet.

Besonders alarmierend wirkt die Zunahme um 28 Prozent bei den Sexualdelikten. Geht man den Zahlen dann aber auf den Grund, erklärt sich einiges aus der Methodik der Statistik. Anderes durch erhöhte Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Und am Ende stellt sich heraus, dass es 2020 sogar weniger schwere Sexualverbrechen in München gab als im Vorjahr. Für einige Phänomene haben aber auch Experten keine Erklärung.

Alles in allem fanden im vergangenen Jahr genau 1457 Sexualdelikte Eingang in die Kriminalstatistik der Landeshauptstadt. 2019 waren es nur 1137. Daraus zu schließen, dass es 2020 mehr Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab, wäre allerdings ein Fehler, sagt Stefan Kastner, Leiter der Verbrechensbekämpfung im Münchner Präsidium: "Die Fälle gehen erst dann in die Statistik ein, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und die Akten an die Staatsanwaltschaft übergeben werden." Die Taten können da schon Jahre zurückliegen. Gerade die Missbrauchsskandale der Kirchen sind ein Beispiel dafür, dass zwischen Tatzeit und Anzeige sogar Jahrzehnte vergehen können. Wenn dann überhaupt noch strafrechtliche Ermittlungen möglich sind, dauern diese ebenfalls mitunter Jahre.

Komplizierter wird die Deutung der Kriminalstatistik auch dadurch, dass einige Delikte in der Regel sehr schnell aufgeklärt werden, während die Ermittlungen bei anderen Jahre dauern. Kriminalisten sprechen von unterschiedlicher Ermittlungstiefe. Bei einem Ladendiebstahl hat man in der Regel den Tatverdächtigen schon, wenn die Tat angezeigt wird. Bei Einbrüchen dauert es dagegen manchmal Jahre, bis etwa eine DNA-Spur in einer Datenbank auftaucht, weil der Täter etwas anderes angestellt hat. Die Kriminalitätsstatistik zeigt also weder eine Momentaufnahme noch die Aufnahme von vor einem oder mehr Jahren. Stattdessen ist das von Delikt zu Delikt verschieden.

Auch wie die Strafverfolger üblicherweise von einem Delikt erfahren, spielt bei der Deutung der Statistik eine Rolle. Von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erfährt die Polizei nur durch Kontrollen, gewöhnlich zeigen Junkies ihre Dealer nicht an. Bei Fahrraddiebstählen ist es umgekehrt, die werden fast nur durch Anzeigen der Geschädigten bekannt. Bei den Anzeigen wegen pornografischer Schriften habe es zuletzt eine "massive Steigerung" gegeben, sagt Ignaz Raab, der Leiter des zuständigen Kommissariats 15. Ein Grund dafür sei die ständig steigende Nutzung des Internets und der sozialen Medien, glaubt der Erste Kriminalhauptkommissar: "Früher mussten Täter ein Video noch mit der Post verschicken, heute hat jeder Zugang". Eltern wüssten oft nicht, was auf den Handys ihrer Kinder los sei. "Und Schülern ist oft nicht klar, was sie da für Bilder verschicken."

Nur etwa 20 Prozent der in der Kriminalitätsstatistik gemeldeten Fälle von Kinderpornografie stammten aus diesem Jahr

Als der Comedian Oliver Pocher und seine Frau Samira im März 2020 ihre zusammengenommen mehr als zwei Millionen Follower aufriefen, Kinderpornografie im Netz anzuzeigen, da verzehnfachten sich die Anzeigen bei der Polizei. Die Fälle von Verbreitung pornografischer Schriften in München stiegen von 161 im Jahr 2019 auf 295 - ein Zuwachs von mehr als 83 Prozent. Davon handelte es sich in 202 Fällen um Kinderpornografie (2019: 115).

Begeistert sind die Ermittler von der prominenten Hilfe nicht. Er könne jeden Internetnutzer nur davor warnen, auf eigene Faust in Sachen Kinderpornografie zu ermitteln, sagt Raab, "sonst hängt er selbst schnell als Beschuldigter drin". Normalerweise stoße man ja nicht einfach so auf Kinderpornografie im Netz. "Wenn was per Mail kommt, gleich anzeigen. Aber nicht aktiv im Internet danach suchen und nicht horten!"

Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie dauern lange. Oft bekommt das Bundeskriminalamt (BKA) einen ersten Hinweis aus den USA vom Nationalen Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder (NCMEC). Wenn das BKA anhand der IP-Adresse feststellt, dass der Nutzer in München sitzt, landet der Fall beim Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München. Ignaz Raab und seine Kollegen klären dann, auf wessen Gerät in dem Haushalt die verdächtigen Dateien liegen.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss rücken dann die Ermittler an und beschlagnahmen die Speichermedien, danach muss ein Gutachten erstellt werden. Wenn dann klar ist, wo das Bild herkommt und dass der Empfänger es möglicherweise noch an zwei Adressen weiter versendet hat, gibt es damit automatisch schon drei neue Verdächtige und drei neue Ermittlungsverfahren. Bis dahin sind oft schon Monate vergangen. Dafür liegt die Aufklärungsquote bei Fällen von Kinderpornografie in München bei 97 Prozent.

Die Zahl der Sachbearbeiter wurde von zwei auf sechs erhöht. Nur etwa 20 Prozent der in der Kriminalitätsstatistik gemeldeten Fälle von Kinderpornografie stammten aus dem Meldejahr, sagt Kastner. 80 Prozent seien älter. Umgekehrt ist es bei einem anderen Sexualdelikt, bei dem die Statistik ebenfalls einen starken Anstieg verzeichnet: bei exhibitionistischen Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Hier werden die Täter in der Regel schnell ermittelt, 80 Prozent der Fälle gehen noch im selben Jahr an die Staatsanwaltschaft. 2020 waren es 222 - 59 mehr als im Vorjahr.

Darüber, ob das mit Corona und der Isolation vieler Menschen zu tun haben könnte, wollen die Ermittler nicht spekulieren. Kastner hat sich die Zahlen der vergangenen Jahren angeschaut, da gab es immer Schwankungen. Und im Jahr 2011 lag die Zahl der exhibitionistischen Handlungen in München schon einmal bei genau 222.

Bei den schweren Sexualdelikten wie Vergewaltigung oder schwere sexuelle Nötigung führt die Statistik für das vergangene Jahr 291 Fälle auf, gegenüber 251 in 2019. Eine Zunahme von fast 16 Prozent. Ein großer Teil davon stamme allerdings noch aus früheren Jahren, sagt Kastner. Bei den neu angezeigten Fällen gab es 2020 sogar einen Rückgang um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wenn weniger Taten verübt und angezeigt werden, die viel Personal binden, wie etwa der Fall des Vergewaltigers mit der Wolfsmaske, für den im Sommer 2019 umgehend eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet wurde, dann können mehr alte Fälle abgeschlossen und der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Auf diese Weise führen mitunter die eigentlich positiven Entwicklungen zu schlechten Zahlen in der Statistik.