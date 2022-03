Die Attacke kam am späten Abend - und aus heiterem Himmel. Ein korpulenter Skateboard-Fahrer mit Dreitagebart und auffallend langen, lockigen blonden oder hellbraunen Haaren hat am Dienstag einer jungen Frau zwischen die Beine gegriffen und ist dann getürmt. Der Übergriff ereignete sich um 23.30 Uhr in der Nähe des U-Bahnhofs Josephsburg im Stadtteil Berg am Laim. Der Täter soll etwa 35 Jahre alt sein. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck und darüber eine Sweatshirt-Jacke, außer dem Skateboard hatte er laut Polizei eine Plastiktüte dabei.