Eine 43-jährige Frau ist in der Nacht zum Samstag in Laim Opfer eines Sexualdelikts geworden. Sie befand sich gegen 3.20 Uhr in der Schäufeleinstraße auf dem Nachhauseweg, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Als sie an ihrer Wohnadresse angekommen war und die Haustür aufsperren wollte, griff sie der Mann von hinten, fasste ihr in den Intimbereich und drückte sie gegen die Tür.