Eine 43-jährige Frau ist in der Nacht zum Samstag in Laim Opfer eines Sexualdelikts geworden. Sie befand sich gegen 3.20 Uhr in der Schäufeleinstraße auf dem Nachhauseweg, als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Als sie an ihrer Wohnadresse angekommen war und die Haustür aufsperren wollte, griff sie der Mann von hinten, fasste ihr in den Intimbereich und drückte sie gegen die Tür.
Die Frau wehrte sich, ging dabei zu Boden und rief laut um Hilfe. Das hörte eine Nachbarin, die den Mann laut ansprach. Der ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtete. Die Polizei löste eine Sofortfahndung mit mehr als zehn Streifen aus, allerdings ohne Erfolg. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht.