Melanie und Manuel sind seit acht Jahren ein Paar. Für sie gilt: Egal, was sie auf der Party machen, nur zusammen.

Bei Sexpositiv-Partys in München zählt die größtmögliche Freizügigkeit, fast alles ist erlaubt. Die Veranstalter wollen die Events aus der Schmuddelecke holen - nur junge Leute haben Zutritt und sie müssen sich vorher bewerben. Doch was geschieht dort? Ein Besuch.

Von Lisa Marie Wimmer

Melanie und Manuel haben heute Date-Night. Das Pärchen ist dafür extra aus seinem Heimatdorf in Tirol nach München gereist. Sie daten heute nicht nur sich, sondern auch andere. Denn an diesem Abend findet eine Sexpositiv-Party statt. Ein Event mit DJ, Tanzfläche, Whirlpool, wenig Kleidung und Kondompflicht. Heute ist alles möglich, alles ist erlaubt, Tabu ist in dieser Nacht ein Fremdwort.