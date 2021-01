49 Einbrüche in elf Wochen

Im Fall eines Serieneinbrechers, der zwischen September und November in einem Zeitraum von etwa elf Wochen in der Stadt und im Landkreis München für mehrere Fälle von Einbruchsdiebstählen verantwortlich zeichnete, hat die Polizei die Ermittlungen nun erfolgreich abgeschlossen. Ein 42-Jähriger soll in insgesamt 49 bekannt gewordenen Fällen Diebstähle aus Umkleidespinden, PkWs, Kellern und Büros begangen haben. Er entwendete Schmuck, Schlüssel, Elektrogeräte und Lebensmittel und verursachte einen Sachschaden von zirka 1 000 Euro.

Dem Mann auf die Spur gekommen war die Polizei durch Fingerabdrücke, die er an seinen Tatorten hinterlassen hatte. Mitte November führte ein Abgleich im System des bayerischen Landeskriminalamtes zu einem Treffer, kurz darauf wurde der mutmaßliche Täter festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Derzeit sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in Untersuchungshaft.