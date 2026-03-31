„Das ist heute das härteste Publikum“, sagt Stephan Zinner und deutet auf die Ansammlung einer kleinen Kinogemeinde, die sich am Montagabend im Rio trifft. Es ist das Filmteam der Serie „Himmel, Herrgott, Sakrament“, das sich gleich die ersten beiden Folgen ansehen wird, die Regisseur Franz Xaver Bogner gedreht hat. Es ist die zweite Staffel einer Reihe über den wohl bekanntesten Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler und dessen Kämpfe mit der katholischen Kirche. Das härteste Publikum, wenn es das eigene Team ist?

Bogner steht am Eingang und überblickt die Runde. Etwa 50 Gäste sind da, die Häppchen-Platten stehen noch unberührt in einer Ecke, man holt sich das Flaschenbier an der Theke. „Mir liegt etwas daran, dem Team das zu zeigen, was sie geleistet haben“, sagt Bogner über die Staffel, die vom 2. April an im BR zu sehen sein wird. Und ja, das Publikum sei kritisch. „Die Lautstärke und Länge des Applauses am Ende ist sehr ernst zu nehmen“, sagt Bogner dann noch mit seinem typischen Lächeln, bei dem nie ganz klar ist, ob es jetzt ausschließlich freundlich oder auch ein bisschen bayerisch-spöttisch ist, und ergänzt: „Vor allem, wenn er nicht kommt.“

Franz Xaver Bogner (l.) und Rainer Maria Schießler. Florian Peljak

Zunächst kommen erst einmal alle Gäste an, etwa Hauptdarsteller Stephan Zinner, der Schießler spielt, im Film Hans Reiser genannt. Und auch das reale Vorbild für die Rolle. Schießler sagt, am Tresen lehnend mit einem alkoholfreien Bier und mit Blick auf dieses eher hemdsärmelige Screening für die Crew im Gegensatz zu den sonst üblichen Hochglanz-Premieren mit rotem Teppich: „Das wäre nicht meine Welt.“ Wobei Schießler durchaus seit Jahren als formidable Rampensau firmiert, die Vorstellung, sich vor vielen Menschen zu inszenieren und eine lange Reihe von Fernseh- oder Radiomikrofonen besprechen zu dürfen, würde ihm sicher kein Unbehagen bereiten.

„Eine Premiere ist immer auch eine Show“, sagt er. Aber eine Messe doch auch? „Schon, aber ohne Selbstdarstellung.“ Die ist an diesem Abend auch wirklich nicht anzutreffen. Die Filmcrew trifft sich ein Jahr nach dem Dreh, um das Werk gemeinsam anzusehen. „Das ist schon cool, gerade in einer Zeit, in der die Jobs beim Film auch nicht mehr werden“, sagt Zinner. Und seine Filmpartnerin Anne Schäfer ergänzt: „Oft wird bei Premieren das Team ja gar nicht mehr eingeladen.“ Die Kosten. An diesem Abend kommen sie alle, auch die Darstellerinnen und Darsteller, die nur eine Episodenrolle haben. Der 84-jährige Wolfgang Fischer etwa, der schon „Zur Freiheit“ mit Bogner gedreht hat, sitzt da neben Florian Karlheim („München 7“).

„Diese Serie ist ein Blick in die Zukunft der Kirche“, sagt der echte Pfarrer, Rainer Maria Schießler. Etwa wenn es um das Thema Pflichtzölibat gehe, „was doch heute niemand mehr in einer Gemeinde erwartet“. Die erste Folge startet dann auch gleich mit einem herzhaften Kuss zwischen Reiser und seiner Freundin, demonstrativ für einen Fotografen.

Der Ton ist gesetzt, Reiser gegen die Kirche, verkörpert durch den rückständig denkenden und handelnden Kardinal, der im Grunde die Aufgabe hat, grundsätzlich immer dagegen zu sein. Doch auch er kommt an seine Grenzen, als zwei Frauen aus Liebe in einem Haus der Kirche zusammenwohnen wollen und eine davon seine Schwester ist.

Es geht gut aus, so viel darf man sagen. Da bewegt die Kirche, weil sie sich dann doch bewegt, obwohl sie so unbeweglich ist. Und am Ende gibt es langen Applaus vom härtesten Publikum, am lautesten und längsten für Franz Xaver Bogner, ehe dann Schießler den abschließenden Segen spricht mit den Worten: „Wenn es Werbung für unseren Laden gibt“, und damit meint er die Kirche, „dann haben wir sie gerade gesehen.“ Um dann, ganz zur Serie passend, also ganz weltlich zu schließen: „Ich wollte keine Sekunde verpassen, obwohl ich schon längst dringend aufs Klo müsste.“