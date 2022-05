Von Jutta Czeguhn

Sich in prominenter Gesellschaft zu wissen, wird da kein Trost sein. Wie schon Boris Johnson, Emmanuel Macron, Norbert Röttgen oder Elton John vor ihm, ist Staatsintendant Serge Dorny vom russischen Humoristen-Duo "Vovan und Lexus" hereingelegt worden. Wobei Vladimir "Vovan" Krasnov and Alexei "Lexus" Stolyarov mittlerweile vom Comedy-Fach in den Dienst von Putins Propaganda-Apparat gewechselt sein dürften: Vor einigen Tagen erhielt die Bayerische Staatsoper die Anfrage zu einer Video-Schaltung, Absender: der "ukrainische Kulturminister". Der BR hatte darüber am Mittwoch berichtet. Wie sich nun herausstellte, waren die beiden "Komiker" mit gefakter ukrainischer E-Mail-Adresse und Telefonnummer vorgegangen, so dass die Staatsoper kaum eine Chance hatte, diese Täuschung zu durchschauen.