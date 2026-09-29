Die Serben kommen: am Donnerstag zum Länderspiel in der Nations League im Fußball . Und am Freitag treffen die Basketballer von Partizan Belgrad im SAP-Garden im Europapokal auf den FC Bayern München . Beide Begegnungen gelten als riskant – Fans beider Sportarten haben in der Stadt schon mehrfach über die Stränge geschlagen. Die Basketball -Begegnung wird von der Polizei sogar als „Hochrisikospiel“ bewertet. Mit jeweils mindestens 150 Beamten ist die Polizei an beiden Abenden im Einsatz, zusätzlich zu den während der Oktoberfest -Zeit ohnehin schon verstärkten Sicherheitsmaßnahmen.

Das städtische Kreisverwaltungsreferat hatte deshalb bei den Fußballverbänden nachgefragt, ob die Begegnung der Fußballmannschaften verlegt werden könne. Doch es blieb beim angesetzten Ort und Zeitpunkt. Darüber hatte zuerst die Abendzeitung berichtet. Die Polizei stuft die Begegnung als Mittelrisikospiel ein. „Die Situation durch das Spiel ist für uns zu handhaben. Wir sind vorbereitet und haben genug Einsatzkräfte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir sind solche Einsätze gewohnt“, sagte Polizeisprecher Damian Kania am Dienstag auf Anfrage.

Zumindest zum Fußballspiel rechnen die Experten nicht mit der Anreise größerer Fan-Gruppierungen aus dem Balkanland. Der Grund: Wegen einer Uefa-Strafe nach Ausschreitung seiner Fans konnte der serbische Verband keine Tickets an seine Anhänger für die Partie in München verkaufen. Die Polizei hatte am Dienstag auch keine Hinweise darauf, dass gewaltbereite Hooligan-Gruppen aus Serbien den Weg nach München suchen könnten.

Fußball-EM in München : Randale am Marienplatz: Serbische Fans in U-Haft Die Beamten kontrollieren einen Mann, weil er Pyrotechnik zündet. Die Lage eskaliert. Neun Polizisten werden verletzt, mehrere Serben werden festgenommen. Der Vorwurf: Landfriedensbruch. Von Martin Bernstein ...

Mögliche Probleme erwartet die Polizei ohnehin weniger im Stadion. Im Fokus der Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden werden neben dem Oktoberfest Kneipen und Gaststätten, die Leopoldstraße und der Marienplatz stehen. Auf dem Marienplatz hatte es bei der EM 2024 Ausschreitungen mit Beteiligung serbischer Fans gegeben.

Rund um das Spiel gegen Dänemark warfen serbische Fans damals Flaschen und Stühle auf Polizisten. Dabei wurden Beamte verletzt. Es hagelten Anzeigen wegen Landfriedensbruchs. Besonders militante Anhänger wurden mittlerweile vom Amtsgericht verurteilt. Auch im vergangenen Herbst kam es nach einem Fußballspiel der Erzrivalen Serbien und Albanien in München zu Zusammenstößen der beiden verfeindeten Lager.

Basketball gilt im Gegensatz zum Fußball eigentlich als kontaktarme Sportart. Gleichwohl bringt auch diese Disziplin die Fans häufig in übergroße Wallung. Anhänger der beiden Belgrader Vereine Partizan und Roter Stern haben schon mehrmals Schlagzeilen gemacht, weil sie in München auf Straßen und Plätzen randaliert haben. Die Euroleague-Begegnung am Freitag gilt deshalb als „High-Risk-Spiel“.