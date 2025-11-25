An einem trüben Novembertag empfängt Senta Berger in ihrem Haus in Grünwald. Die Schauspielerin hat sich nach dem Tod ihres Ehemanns Michael Verhoeven im April 2024 zurückgezogen, jetzt tritt sie wieder auf. Im Sommer drehte sie mit ihrem Sohn Simon Verhoeven einen Film, von Freitag, 28. November, an stellt sie im Münchner Theatiner Kino die Filme ihres Manns vor. Dieser stand vielleicht ein wenig im Schatten seiner berühmten Frau, gestört scheint ihn das aber nicht zu haben. Denn auch er machte Karriere, als Regisseur, Produzent und Autor. Bis 17. Dezember werden zehn Filme aufgeführt, das NS-Drama „Die weiße Rose“ etwa, oder der Oscar-nominierte Film „Das schreckliche Mädchen“. Auf dem Spielplan stehen auch der Antikriegsfilm „o.k.“, die Tabori-Adaption „Mutters Courage“ oder die Fernsehserie „Die schnelle Gerdi“. Ihr Mann sei eben sehr vielseitig gewesen, sagt Senta Berger. Dabei lächelt sie.