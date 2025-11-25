An einem trüben Novembertag empfängt Senta Berger in ihrem Haus in Grünwald. Die Schauspielerin hat sich nach dem Tod ihres Ehemanns Michael Verhoeven im April 2024 zurückgezogen, jetzt tritt sie wieder auf. Im Sommer drehte sie mit ihrem Sohn Simon Verhoeven einen Film, von Freitag, 28. November, an stellt sie im Münchner Theatiner Kino die Filme ihres Manns vor. Dieser stand vielleicht ein wenig im Schatten seiner berühmten Frau, gestört scheint ihn das aber nicht zu haben. Denn auch er machte Karriere, als Regisseur, Produzent und Autor. Bis 17. Dezember werden zehn Filme aufgeführt, das NS-Drama „Die weiße Rose“ etwa, oder der Oscar-nominierte Film „Das schreckliche Mädchen“. Auf dem Spielplan stehen auch der Antikriegsfilm „o.k.“, die Tabori-Adaption „Mutters Courage“ oder die Fernsehserie „Die schnelle Gerdi“. Ihr Mann sei eben sehr vielseitig gewesen, sagt Senta Berger. Dabei lächelt sie.
Senta Berger über ihren Mann Michael Verhoeven„Ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn ja immer noch“
Lesezeit: 8 Min.
Senta Berger und Michael Verhoeven waren mehr als 60 Jahre lang ein Paar, 2024 starb der Filmemacher. Im Gespräch erinnert sich die Schauspielerin an gemeinsame Jahre, das Leben in Hollywood und frühe Skandalfilme. Auch über ihren Abschied spricht sie offen.
Interview von Josef Grübl
Senta Berger und Günther Maria Halmer im Interview:„Schauspielerei ist der flüchtigste Beruf überhaupt“
Was bleibt am Ende eines Lebens? Wie hält man Erinnerungen wach? Im Film „Weißt du noch“ stellen sich Senta Berger und Günther Maria Halmer elementare Fragen. Ein Gespräch über zwei große Karrieren, Helmut Dietls Geschmack und Rappelköpfe am Set.
Lesen Sie mehr zum Thema