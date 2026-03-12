Senta Berger bewegt sich an diesem Abend in München wie auf Samtpfoten, nicht nur wegen der Ballerinas mit den Katzenmotiven an ihren Füßen. Als sie an der Seite ihres Sohnes Simon Verhoeven den voll besetzten Kinosaal im Rio Filmpalast betritt, wirkt sie elegant wie eh und je. Die Menschen applaudieren, sie sind erleichtert, dass sie wieder auf den Beinen ist und gesundheitlich offenbar Fortschritte macht. Gefühlt war ja die ganze Republik in Sorge um sie, die Zeitungen titelten im Wochentakt: „Wie geht es Senta Berger?“
Senta Berger spricht über ihren schweren Unfall im Januar. In München tritt sie erstmals wieder auf, der Anlass ist ein freudiger.
Von Josef Grübl
