Eine über 90 Jahre alte Frau ist in München - Untermenzing nach einem telefonischen Trickbetrug von einem der Täter ausgeraubt worden. Dabei habe sie etliche Wertgegenstände verloren, deren genauer Wert noch geklärt werden müsse, teilte die Polizei mit. Die Betrüger hätten sich am Donnerstag am Telefon als Ärzte ausgegeben und behauptet, der Sohn der Dame habe Krebs. Für die Behandlung sollte die Frau nun mindestens 100 000 Euro zahlen - Bargeld und Schmuck würden reichen.

Bei der anschließenden Übergabe an ihrem Haus wurde die über 90-Jährige misstrauisch. Der Täter verstand sie offenbar nicht. Als sie mit den von ihr vorbereiteten zwei Tüten wieder ins Haus habe gehen wollen, habe der Abholer ihr die Wertgegenstände gewaltsam entrissen. Verletzt wurde sie dabei nicht. Der Täter flüchtete zu Fuß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hat laut Polizei kurze bräunliche Haare, auffällig sind seine Zahnlücken. Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstagnachmittag im Bereich Klarwein- und Heerstraße.