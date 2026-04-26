Ein fieser Virus, mit dem nicht zu spaßen ist – und so kommt es, dass die Schäfflerzunft Kirchheim diesmal nicht im Carecon Seniorenwohnpark Vaterstetten tanzen konnte, auch wenn sich die Bewohner sehr auf das seltene Schauspiel gefreut hatten. Einen zeitnahen Ersatztermin konnte Vorstand Franz Sepp nicht anbieten, „erst wieder in sechs dreiviertel Jahren“, meint er grinsend. „Das ist hier eine lange Zeit“, sagt Carmen Kieltsch, Leiterin der Sozialen Betreuung im Seniorenwohnpark. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zwölfköpfigen Runde, die an einem großen Tisch zusammen sitzt, sind zwischen 82 und 97 Jahren alt. Da können sieben Jahre bis zum nächsten Schäfflertanz in der Tat lang werden.
Teilhabe im AlterVirtuell unterwegs auf der ganzen Welt
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Klaus Martin Hecht ermöglicht hochbetagten Senioren, mittels VR-Brillen beim Schäfflertanz dabei zu sein oder noch einmal nach Venedig zu reisen. Was seine frühere Nachbarin mit dem Engagement zu tun hat.
Von Thomas Becker
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