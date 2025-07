Wohl aus Hass auf den Unternehmer und Multimilliardär Elon Musk soll ein Senior in Bogenhausen und Haidhausen mehr als zehn Teslas beschädigt haben. Auf die Schliche kam die Polizei dem Mann schon im Mai – da hatte er mit einem spitzen Gegenstand einen in der Sternwartstraße geparkten Tesla an Kotflügel und Tür zerkratzt. Das Alarmsystem des Wagens hatte den Besitzer verständigt, der die Polizei rief. Mit den Videoaufzeichnungen des Autos konnte der Täter identifiziert und schließlich festgenommen werden.