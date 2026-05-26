Seit mehr als 20 Jahren wohnt Petra Schneider über dem U-Bahn-Tunnel von U3/U6. Seit rund drei Jahren aber hört man es rumpeln – und spürt es auch. Doch trotz mehrerer Gutachten weisen die Stadtwerke das Problem von sich.

Wenn es still ist in der Wohnung, dann hört man es, mehr noch: Man spürt es. Ein Brummen, ein Rumpeln, es kommt kurz, dann ist es wieder weg, im Minutentakt. Im Takt der U-Bahn-Linien 3 und 6 zwischen Sendlinger Tor und Marienplatz, dem Pulsschlag einer Millionenstadt.