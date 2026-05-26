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Sendlinger TorSchlafen unmöglich: Wie eine Münchner Mieterin seit Jahren gegen U-Bahn-Lärm kämpft

Lesezeit: 7 Min.

Die Münchner U-Bahn erschüttert manche Wohnung über sich.
Die Münchner U-Bahn erschüttert manche Wohnung über sich. Florian Peljak

Seit mehr als 20 Jahren wohnt Petra Schneider über dem U-Bahn-Tunnel von U3/U6. Seit rund drei Jahren aber hört man es rumpeln – und spürt es auch. Doch trotz mehrerer Gutachten weisen die Stadtwerke das Problem von sich.

Von Sebastian Krass

Wenn es still ist in der Wohnung, dann hört man es, mehr noch: Man spürt es. Ein Brummen, ein Rumpeln, es kommt kurz, dann ist es wieder weg, im Minutentakt. Im Takt der U-Bahn-Linien 3 und 6 zwischen Sendlinger Tor und Marienplatz, dem Pulsschlag einer Millionenstadt.

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