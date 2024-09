„Es ist geschafft.“ Mit einem kurzen Satz hat Ingo Wortmann die Umbauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor am Freitag für beendet erklärt – sieben Jahre und knapp sieben Monate nach dem ersten Spatenstich. Der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zeigte sich entsprechend erleichtert, dass dieses Kapitel endlich weitestgehend abgeschlossen ist. Nur noch kleine kosmetische Arbeiten stehen im Untergrund an, an der Oberfläche wird das Baureferat im kommenden Frühjahr die Ecke Wallstraße/Blumenstraße wieder herstellen.