Bei einem Sturz auf einer Treppe hat sich eine 24-Jährige in der Nacht zum Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die Frau am U-Bahn-Halt Sendlinger Tor und brachten sie anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik.