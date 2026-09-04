Die Wiesn steht vor der Tür und damit beginnt für viele die Suche nach Dirndl, Lederhose und den passenden Accessoires. Fündig werden können Wiesngängerinnen und -gänger etwa bei Inntaler Tracht am Sendlinger Tor . Wer vor oder nach dem Einkauf eine Stärkung braucht, muss nicht weit gehen: Direkt neben ihrem Trachtenmodengeschäft in der Sendlinger Straße 45 hat die ausgebildete Modedesignerin Angelina Kees im April das Café „Pour“ eröffnet.

Dort verbindet die 30-Jährige Mode und Gastronomie unter einem Dach. Auf der Speisekarte stehen vegetarische und vegane Gerichte, deren Aromen von Kees’ Reisen inspiriert sind. Damit möchte sie ihrer Kundschaft und anderen Gästen nicht nur eine Auswahl an Trachten bieten, sondern auch einen Ort, an dem sie vor oder nach dem Einkauf verweilen können.

Angelina Kees ist ausgebildete Modedesignerin. Links im Bild das Café Pour, rechts der Treppenaufgang ihres Trachtenmodengeschäfts. Foto: Stephan Rumpf

Der Fokus liegt dabei auf zucker- und glutenfreien sowie proteinreichen Speisen. Ergänzt wird das Angebot durch saisonale Gerichte. Die aktuelle Frühjahr-Sommer-Karte gilt bis Mitte September, dann wird es herbstlich. Auch bei der Einrichtung setzt Angelina Kees ihr Know-how als Designerin ein. Der großzügige Gastraum ist minimalistisch und stilvoll elegant gestaltet, durch ausgewählte Details wirkt der Raum dennoch wohnlich.

Das Café richtet sich nicht nur an die Kundschaft des benachbarten Trachtengeschäfts. Auch Anwohner, Besucher und Touristen sollen hier Platz finden – für ein Treffen mit Freunden, einen Familienbesuch oder eine kleine Auszeit vom Trubel der Sendlinger Straße. „Das Pour Café ist ein Ort, an dem man vor allem gesunde Ernährung und leckeres Essen verbindet – mit einer gemütlichen und einladenden Atmosphäre“, beschreibt Kees ihr Café.

„Life happens, coffee helps“: Das Leben passiert. Kaffee hilft. Foto: Stephan Rumpf

Wer seine Bestellung ergänzen möchte, kann für jeweils 2,50 Euro unter anderem veganen Feta oder Tempeh bestellen. Das Brot bezieht das Café von Suuapinga aus München. In der Vitrine erwartet Gäste eine Auswahl an weiteren süßen Leckereien wie Bananenbrot, Schoko-Proteinballs und vegane Nussecken für 3,90 Euro. Auch Kuchen stehen auf der Karte: Die Minikuchen von FrohNat aus dem Schwarzwald in den Sorten Blaubeere, Himbeere, Mango, Matcha, Schokolade und Cheesecake sind für jeweils 5,20 Euro erhältlich.

Schokokuchen mit Chai Latte. Foto: Stephan Rumpf

Beim Besuch fällt besonders der aufmerksame und freundliche Service auf. Der Chai Latte wird mit Latte Art serviert und überzeugt ebenso wie der Minikuchen in der Geschmacksrichtung Schokolade. Deutlich herzhafter und ausgesprochen sättigend ist die „Breakfast Plate“ für 15,20 Euro.

Zu den auffälligsten Getränken auf der Karte gehören die farbenfrohen Proteinshakes, die zwischen 8,90 Euro und 11,20 Euro kosten; sie gibt es auch zum Mitnehmen. Zur Auswahl stehen unter anderem Varianten mit Spirulina, Banane, Erdbeere, Mango, Heidelbeere, Pistazienmus oder Schokolade. Abgerundet wird das Angebot an Broten und Bowls durch asiatisch inspirierte Gerichte wie Sommerrollen, Salat und Mango Sticky Rice.

Pour Café. Sendlinger Str. 45, 80331 München. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. An Sonn- und Feiertagen bleibt das Café geschlossen.