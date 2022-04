Polizeibeamte stehen nach dem Notruf vor einem Haus in der Fußgängerzone in der Sendlinger Straße.

In einem Wohnhaus geraten ein Mann und eine Frau mit einem Messer aneinander. Die Polizei rückt mit 50 Beamten an. Die Mordkommission ermittelt.

Bei einer Auseinandersetzung in der Münchner Innenstadt hat ein 45 Jahre alter Mann am Donnerstag lebensgefährliche Stichwunden erlitten, eine 27 Jahre alte Frau wurde mit Schnittverletzungen an den Händen ins Krankenhaus gebracht. Passanten hatten gegen 14.40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem die Frau blutend aus einem Hauseingang in der Sendlinger Straße gelaufen war.

Die Polizei rückte mit etwa 50 Beamten an, sie fanden den schwer verletzten Mann im Treppenhaus. Er wurde umgehend notoperiert, sein Zustand galt am späten Nachmittag als kritisch. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der Abschnitt der Fußgängerzone war zeitweise gesperrt.

Die beiden Verletzten leben im gleichen Haus

Nach ersten Erkenntnissen war bei der Auseinandersetzung ein Messer im Spiel, der Mann soll mehr als eine Stichwunde gehabt haben. Außer den beiden Verletzten waren keine weiteren Personen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Der Auslöser des Streits ist noch unbekannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers lebten beide Verletzte in dem Haus, allerdings auf unterschiedlichen Stockwerken. Sie hätten sich zwar gekannt, aber wohl nicht näher.