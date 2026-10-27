Die Stadt testet in der Sendlinger Straße unterirdische Abfallbehälter, dafür sind Grabungen und spezielle Fahrzeuge nötig. Während die Stadt überall sparen muss, weiß das Baureferat nicht zu sagen, was der Pilotversuch und seine mögliche Ausweitung kosten.

Bald soll in der Münchner Fußgängerzone der Abfall vom Boden verschluckt werden. In der Sendlinger Straße wird die Stadt ein neues Müllsystem testen, mit unterirdischen Containern und speziellen Fahrzeugen mit Saugrüssel. Weitgehend unsichtbar werden sie sein. Ähnliches gilt für die Vorbereitung dieses Pilotversuchs: Der Stadtrat hat ihn im Februar nebenbei durchgewinkt – in dem Beschluss ging es vor allem um zusätzliche Bäume für die Altstadt. Trotz des enormen Sparzwangs im Rathaus findet sich darin nichts zu den Ausgaben für den Müllversuch. Seine Gesamtkosten kennt nach eigenen Angaben auch die Stadtverwaltung noch nicht.