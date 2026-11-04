Noch sehen sie etwas fragil aus, die neuen Bäume in der Sendlinger Straße mit ihren zarten Stämmen und den noch zarteren Ästen, die sie in den Himmel strecken. Doch es sind diese Äste und vor allem die Blätter an ihnen, die in Zukunft einen entscheidenden Beitrag zur „Aufenthaltsqualität“ in der Münchner Altstadt leisten sollen, wie es sich die Stadt wünscht. Das Gesamtkonzept sieht vor, zunächst 150 neue Bäume in der Altstadt zu pflanzen. An Sommertagen mit sehr hohen Temperaturen sollen sie Schatten spenden und dem heißen Asphalt kühlend entgegenwirken. Sieben Bäume haben Mitarbeiter des Baureferats dafür zwischen Hackenstraße und Färbergraben gepflanzt – und das buchstäblich über Nacht.

Mit großen Lastwagen wurden die Bäume, genauer vier Platanen, zwei Ulmen und ein Schnurbaum, angeliefert und dann mit Baggern in die vorgesehenen Gruben gehoben. 36 Kubikmeter sind diese groß, um genug Platz für die Wurzeln zu bieten. In der Sendlinger Straße war das allerdings gar nicht so einfach umzusetzen, da unterirdisch zwischen Leitungen und Rohren nicht mehr viel Platz für etwaige Wurzeln blieb.

Und es ist dort unten auch gleich noch etwas enger geworden, denn die Stadt hat die Bauarbeiten dafür genutzt, ein neues Müllsystem einzubauen, das sie testen möchte. In diesem Sinne wurden bisher drei unterirdische Container in der Sendlinger Straße angelegt. Spezielle Fahrzeuge mit Saugrüsseln sollen sie leeren. Für das Baureferat soll das weniger Arbeit bedeuten, da mehr Abfall in die Container passt als in klassische Mülleimer. Im Gegenzug müssen sich die Mitarbeiter jetzt aber um die jungen Bäume kümmern, bis diese stark genug sind, um es selbst zu tun.