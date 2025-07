Immobilienmarkt in München

Münchens berühmteste Baugrube ist ein Symbol für Bodenspekulation und die Auswüchse auf dem Immobilienmarkt. Nun übernimmt ein Unternehmen aus Starnberg das Grundstück – zu einem Preis, der viel niedriger liegt als beim letzten Verkauf.

Von Sebastian Krass

Das „Sendlinger Loch“ hat neue Eigentümer: Nach jahrelangem Stillstand in der Baugrube an der Alramstraße 14 hat der Luxus-Bauträger M-Concept das Grundstück an das Starnberger Immobilienunternehmen Ehret und Klein verkauft. Das teilte das Grundbuchamt auf Anfrage der SZ mit.