Seit Anfang Juli hat Münchens berühmteste Baugrube neue Eigentümer. Nun sprechen sie erstmals über ihre Pläne. Wo einst Luxus-Eigentumswohnungen entstehen sollten, wollen sie vermieten – und zwar so bald wie möglich.

Von Sebastian Krass

Der grün schimmernde See im „Sendlinger Loch“ verschwindet, dafür sollen nach Jahren des Stillstands nun endlich Wohnungen entstehen – und zwar zum Mieten. Das kündigen die neuen Eigentümer von Münchens wohl berühmtester Baugrube an der Alramstraße 14 an. „Wir legen das Loch jetzt trocken. An diesem Freitag haben wir begonnen, das Wasser aus der Grube abzupumpen“, sagt Michael Ehret, Gründer des Starnberger Immobilienunternehmens Ehret und Klein, das das Grundstück Anfang Juli dem früheren Eigentümer M-Concept abgekauft hat.