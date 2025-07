Auf der jahrelang brachliegenden Baustelle wird wieder gearbeitet. Der Wasserspiegel ist schon gesunken, auf einer schwimmenden Plattform sind Experten unterwegs. In wenigen Wochen soll die Grube leer sein – doch dann kann nicht gleich gebaut werden.

Von Sebastian Krass

Michael Ehret ist schon viele Jahre im Immobiliengeschäft, da hatte er auch schon öfter mit Wasser zu tun. Bei der Sanierung des ehemaligen Kaufhauses Beck in Laim zum Beispiel musste sein Unternehmen Ehret und Klein mal einen Taucher engagieren, weil das Untergeschoss voller Wasser stand. Auch Wasser in Baugruben ist ihm schon untergekommen. Aber einen Schwimmponton, den ein kleines Boot mit Elektromotor antreibt, so etwas hatte Ehret noch nie, „das braucht man sonst eigentlich nur an der Küste“, sagt er. Und jetzt im „Sendlinger Loch“.