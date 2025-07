Dank eines Hinweises aus einem anderen Bundesland hat die Münchner Polizei in der vorigen Woche einen Callcenterbetrug verhindert und zwei Tatverdächtige festgenommen. Die in der Nähe von Wuppertal wohnenden Männer, 29 und 26 Jahre alt, wollten offensichtlich Wertgegenstände eines 67-jährigen Münchners abholen. Diesem hatte ein angeblicher Polizist zuvor am Telefon weisgemacht, er sei das Ziel von Einbrechern und solle seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Dank des Tipps hatten die echten Beamten die beiden Abholer aber bereits im Visier.