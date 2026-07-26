Ein 42 Jahre alter Mann hat am Samstag in Sendling drei Mädchen auf Fahrrädern mit dem Auto angefahren und ist anschließend von der Unfallstelle geflohen. Dabei stieß er mit einem Kleintransporter zusammen, hielt jedoch weiterhin nicht an. Die Mädchen erlitten Prellungen und möglicherweise Knochenbrüche.

Der Fahrer wurde von der Polizei bereits identifiziert. Gegen ihn wird wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Hergang des Unfalls ist noch nicht vollends geklärt. Eine Mutter der betroffenen Mädchen fuhr gegen 18.45 Uhr in der Lindenschmitstraße, die keinen Radweg besitzt, voran. Der Autofahrer war ebenfalls stadtauswärts unterwegs und touchierte mit seinem Kleinwagen die drei Mädchen, die laut Polizei alle von den Rädern geschleudert wurden.

Ein zehn Jahre altes Mädchen brach sich wohl das Sprunggelenk, eine Elfjährige den Knöchel. Sie wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt.