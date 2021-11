Was die Interims-Filiale in der Halle E im HP8 so besonders macht - und was die Besucher vom Eröffnungswochenende erwarten können.

Von Antje Weber, München

"Der Gasteig brummt!", flimmert es auf einem der Bildschirme am Eingang, "in Sendling", steht kleiner darunter. Steht man an einem Vormittag während der Herbstferien etwas verloren in der weitläufigen, menschenleeren Halle E des HP 8, hat man allerdings erst einmal das Gefühl: Hier brummt es noch ziemlich leise. Und denkt nach einem Rundgang insgeheim: glücklicherweise. Denn das Brummen wird sicherlich bald lauter werden - dafür ist das Angebot einfach zu attraktiv. Und zu cool.

Kühl allerdings ist nicht die Bezeichnung, auf die die Verantwortlichen in der Stadtbibliothek setzen, die nun an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden die neuen Interims-Bibliotheken im HP8 und im Motorama offiziell eröffnen. "Willkommen im Süden" lautet einer der weiteren Slogans, mit denen im HP8 auf den über drei Stockwerke verteilten Bildschirmen geworben wird. Der Süden verheißt Wärme, und tatsächlich lässt sich, nebenbei, schon einmal festhalten: In der ehemaligen Industriehalle wirkt es trotz kaltem Herbstwetter angenehm temperiert und nicht zugig. Luftig viel Platz ist trotzdem - ideale Bedingungen also, um sich hier zwischen 7 und 23 Uhr für ein paar Stunden aufzuhalten.

Denn gemäß dem innovativen Konzept einer "Open Library" kann man hier auch herumsitzen oder Medien ausleihen, wenn gerade keine Servicemitarbeiter da sind, die treten morgens erst um 10 Uhr an. Wer vorher schon vorbeikommt, kann im Erdgeschoss zum Beispiel das Rückgaberegal neben dem Informationsschalter ansteuern. Vielleicht hat dort jemand ein interessantes Buch unter der Rubrik "Geheimtipp" eingestellt? An diesem Vormittag fordert dort ein Ratgeber "Iss dich grün!" Bevor man das später im sympathischen, nur recht unpraktisch bestuhlten Café Gaia folgsam bei einem Rote-Beete-Wirsing-Eintopf umzusetzen versucht, empfiehlt sich allerdings ein Aufstieg in die eigentlichen Innereien der Stadtbibliothek.

Alles wirkt hell, offen und einladend

Bereits im ersten Stockwerk merkt man: So leer ist es hier dann doch nicht. Jede Menge insbesondere junger Menschen sitzen unter der Aufschrift "Generator" an Tischen herum, ein paar von ihnen haben auch in einem durch Glaswände abgetrennten Raum namens "LernLab" Platz an einem Computer gefunden oder ihr eigenes Laptop aufgestellt. Andere stöbern in den schön provisorisch aussehenden Regalen und Boxen aus Papp-Modulen nach Büchern, die in verschiedene Themenbereiche gegliedert sind, von diversen Sprachen bis zu "Lernhunger reloaded". Andere sitzen in gemütlichen Sesseln und Sitzecken; alles wirkt hell, offen und einladend.

Noch ein Stockwerk höher schließlich sind neben Musiknoten auch Medien wie DVDs, Hörbücher oder Musik-CDs zu finden - und zwei großartige, kugelige "Sonic Chairs", in denen man versinken und in die ausgewählten CDs gleich hineinhören kann. Die E-Pianos ein paar Meter weiter harren noch der Freizeit-Musiker, die hier zur Entspannung in die Tasten greifen wollen. Und überhaupt ist ja noch nicht alles geöffnet - die Aspekte Galerie der Volkshochschule etwa, das MusikLab, die Kulturvermittlung.

Das wird sich bald ändern. Mit dem offiziellen Eröffnungs-Wochenende vom 19. bis 21. November im HP8 wird der "Aufbruch in neue Welten" nicht nur bei einer mehrsprachigen Lyrik- samt Gebärdenperformance zu spüren sein. Zahlreiche weitere Veranstaltungen sollen die Besucher dann unterhalten und mit den Möglichkeiten der neuen Halle vertraut machen; geplant sind von einer Kalligrafie-Mitmachaktion bis zur "Open Dance"-Nacht jede Menge Lesungen, Konzerte und Führungen.

Spätestens dann werden noch sehr viel mehr Besucher aus Sendling wie auch der ganzen Stadt die Bibliotheks-Halle des HP8 in ihrer Vielfalt für sich entdecken. Auf einem der Bildschirme flimmert ihnen dann vielleicht, weiß auf rotem Grund, der Satz entgegen: "Das ist mein Ort." Das HP8 hat das Zeug dazu, es zu werden.

Stadtbibliothek im HP 8, Hans-Preißinger-Str. 8, Mo.-So. 7-23 Uhr, Eröffnungs-Wochenende: Fr.-So., 19.-21. Nov., Infos: Muenchner-Stadtbibliothek.de