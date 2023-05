Sendling:"Sigi-Sommer-Haus" nun unter Denkmalschutz

Der Konflikt um die Sanierung und den Ausbau des so genannten "Sigi-Sommer-Hauses" an der Ecke Bruderhof/Schäftlarnstraße in Sendling hält an. Zumindest äußerliche Veränderungen dürften inzwischen aber für den neuen Eigentümer schwieriger geworden sein: Das bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat das Gebäude kürzlich begutachtet und in die Denkmalliste aufgenommen. Das Mietshaus wurde von dem für seine stadtprägenden Bauten bekannten Unternehmen Heilmann und Littmann 1911 errichtet, als viergeschossiger Mansarddachbau mit Zwerchhauserkern, Gauben, kleinen Balkonen und einer Putzgliederung im Reformstil.

Die Mieter erhoffen sich vom Denkmalstatus nun Schutz vor einem allzu luxuriösen Dachgeschoss-Ausbau oder der Installation eines Außenaufzugs. Der Investor wiederum hatte sich im Vorhinein gelassen geäußert, da Denkmalschutz die Umgestaltung einerseits komplizierter mache, andererseits aber auch Zuschüsse bringen könnte.