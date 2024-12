Durch einen Brand an seiner Kleidung ist ein Rentner in Sendling am Sonntagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hörte ein Nachbar des Mannes den Rauchmelder aus dessen Wohnung. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Nachbarn den Mann aus der Wohnung gebracht und die Flammen gelöscht. Warum die Kleidung und der Rollator des Mannes in Brand gerieten, ist derzeit noch unklar.