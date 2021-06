Natter verirrt sich in Sendlinger Kindergarten

Feuerwehr in München

Eine Äskulapnatter schlängelt sich in einer Transportkiste der Münchner Berufsfeuerwehr, nachdem sie in einem Kindergarten entdeckt worden war.

Weil die Erzieher nicht wussten, ob von der Schlange eine Gefahr ausging, verständigten sie die Rettungskräfte. Diese entließen sie wenig später wieder in die Freiheit.

Der Fund einer knapp einen Meter großen Äskulapnatter hat am Donnerstagnachmittag in einem Sendlinger Kindergarten für Aufregung gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich das Reptil in die Kita verirrt. Weil die Erzieher nicht sicher einschätzen konnten, ob von der Schlange eine Gefahr ausging, verständigten sie die Rettungskräfte.

Die Feuerwehrleute stupsten das Tier in eine Transportbox und entließen es an einem geeigneten Ort wieder in die Freiheit. Äskulapnattern können mit einer Länge von zwei Metern zwar bedrohlich wirken - von ihnen geht jedoch keine Gefahr aus.