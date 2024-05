Nur durch gehörigen Körpereinsatz konnte ein Mann aus Sendling am Samstagabend verhindern, dass ihm seine 100 000 Euro teure Uhr geraubt wird. Der 27-jährige Veranstaltungskaufmann war gegen 19.30 Uhr in der Dietramszeller Straße zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Plötzlich umklammerte ihn ein Mann von hinten und hielt ihn fest. Gleichzeitig versuchte der Angreifer, die Armbanduhr – eine Patek Philippe – vom Handgelenk zu lösen. Weil sich der Überfallene aber heftig wehrte, gelang ihm dies nicht.

Schließlich gab der Angreifer auf, löste die Umklammerung, zog aber ein Messer und bedrohte den Münchner damit. Er lief zu einem Motorroller, der in der Nähe auf ihn wartete, und floh zusammen mit dessen Fahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt in der Dietramszeller Straße und Umgebung Beobachtungen gemacht haben, welche eventuell in Zusammenhang mit dem Überfall stehen.