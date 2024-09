Laut Polizeibericht wurde der Mann am Sonntag kurz nach 23 Uhr in der Dreimühlenstraße in der Isarvorstadt beobachtet. Er war mit dem Fahrrad unterwegs und fiel durch unsichere Fahrweise auf. Schließlich sah ein Zeuge, wie der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung in ein Gebüsch stürzte. Andere Zeugen halfen ihm auf.

Kurze Zeit später hörte der erste Zeuge erneut ein Sturzgeräusch. Er fand den 62-Jährigen neben seinem Fahrzeug am Gehweg liegend. Der Mann war nicht mehr ansprechbar, daraufhin rief der Zeuge den Rettungsdienst. Der brachte ihn ins Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens, vor allem jene, die dem Mann nach dem ersten Sturz aufgeholfen hatten.