Meldungen über Betrugsfälle mit sogenannten Schockanrufen sind mittlerweile in München an der Tagesordnung. Eine Tat, die sich am Mittwoch in Sendling ereignet hat, sticht wegen der Höhe der Schadenssumme trotzdem heraus. Das Opfer, eine Frau von mehr als 80 Jahren, erhielt den üblichen Anruf: Ihre Schwiegertochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch gestorben sei. Nun müsse eine hohe Kaution gestellt werden, sonst müsse die Schwiegertochter ins Gefängnis.