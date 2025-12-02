Ein Münchner Polizeibeamter hat am Dienstagnachmittag bei einem Rauschgift-Einsatz einen Schuss abgegeben und dabei einen 24-jährigen Mann verletzt. Nach Polizeiangaben sollte der Mann gegen 15.30 Uhr in der Constanze-Hallgarten-Straße in Obersendling von zivilen Rauschgift-Fahndern kontrolliert werden. Er sei daraufhin mit seinem 1er-BMW auf einen Polizeibeamten zugesteuert, weshalb dieser einen Schuss abgegeben habe. Zum genauen Ablauf machte die Polizei keine weiteren Angaben.
Der Fahrer wurde nach Mitteilung der Polizei festgenommen und verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs wird nun wie üblich vom Landeskriminalamt geprüft, ebenso, inwieweit der Mann unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen eines versuchten Tötungsdelikts.