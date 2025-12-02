Zum Hauptinhalt springen

ObersendlingMünchner Polizist schießt und verletzt 24-Jährigen

Ein Polizeiwagen steht am Dienstagabend in Obersendling am Einsatzort.
Ein Polizeiwagen steht am Dienstagabend in Obersendling am Einsatzort. (Foto: Catherina Hess)

Zivile Rauschgift-Fahnder wollen einen Mann in Obersendling kontrollieren. Als dieser nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf die Beamten zufährt, gibt einer von ihnen einen Schuss ab. Der Fahrer kommt ins Krankenhaus.

Ein Münchner Polizeibeamter hat am Dienstagnachmittag bei einem Rauschgift-Einsatz einen Schuss abgegeben und dabei einen 24-jährigen Mann verletzt. Nach Polizeiangaben sollte der Mann gegen 15.30 Uhr in der Constanze-Hallgarten-Straße in Obersendling von zivilen Rauschgift-Fahndern kontrolliert werden. Er sei daraufhin mit seinem 1er-BMW auf einen Polizeibeamten zugesteuert, weshalb dieser einen Schuss abgegeben habe. Zum genauen Ablauf machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Der Fahrer wurde nach Mitteilung der Polizei festgenommen und verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs wird nun wie üblich vom Landeskriminalamt geprüft, ebenso, inwieweit der Mann unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Sanktionen gegen Russland
:Luxusautos für Putins Freunde – geliefert aus München

Staatsanwälte und Zollfahnder verfolgen immer mehr Geschäfte, mit denen die verhängten Sanktionen gegen Russland ausgehebelt werden sollen. Allein in München geht es um Millionensummen.

Von Martin Bernstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite