Ein Münchner Polizeibeamter hat am Dienstagnachmittag bei einem Rauschgift-Einsatz einen Schuss abgegeben und dabei einen 24-jährigen Mann verletzt. Nach Polizeiangaben sollte der Mann gegen 15.30 Uhr in der Constanze-Hallgarten-Straße in Obersendling von zivilen Rauschgift-Fahndern kontrolliert werden. Er sei daraufhin mit seinem 1er-BMW auf einen Polizeibeamten zugesteuert, weshalb dieser einen Schuss abgegeben habe. Zum genauen Ablauf machte die Polizei keine weiteren Angaben.