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Feuerwehreinsatz in SendlingSchwarzer Rauch aus dem dritten Stock – vier Verletzte nach Zimmerbrand

An der Pfeuferstraße ist am Montagvormittag ein Zimmer ausgebrannt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.
An der Pfeuferstraße ist am Montagvormittag ein Zimmer ausgebrannt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Robert Haas

In einem Haus in Sendling ist ein Zimmer komplett ausgebrannt. Die gesamte Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

In der Nähe des Herzog-Ernst-Platzes in Sendling ist am Montagvormittag ein Zimmer ausgebrannt, sodass die ganze Wohnung schwer beschädigt und vorläufig nicht mehr bewohnbar ist. Vier Menschen erlitten Rauchvergiftungen, die vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden konnten. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig.

Die Feuerwehr war gegen 10.20 Uhr von mehreren Anrufern über schwarzen Rauch im dritten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses an der Pfeuferstraße informiert worden. Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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