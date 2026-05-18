In der Nähe des Herzog-Ernst-Platzes in Sendling ist am Montagvormittag ein Zimmer ausgebrannt, sodass die ganze Wohnung schwer beschädigt und vorläufig nicht mehr bewohnbar ist. Vier Menschen erlitten Rauchvergiftungen, die vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden konnten. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig.

Die Feuerwehr war gegen 10.20 Uhr von mehreren Anrufern über schwarzen Rauch im dritten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses an der Pfeuferstraße informiert worden. Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.