Der kleine Park ums Südbad gehört zu den raren Grünoasen in Sendling, entsprechend viele Anwohner steuern ihn auf dem Fahrrad an. Damit die Räder nicht länger Gehwege und Grünflächen blockieren, hatte der Bezirksausschuss das Mobilitätsreferat beauftragt, im mittleren Bereich der Valleystraße nach geeigneten Abstellplätzen zu suchen. Das Referat schlägt nun vor, 14 Pkw-Stellplätze zu streichen und dafür 100 Parkmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen. Mit dem Einverständnis des BA wird diese Lösung demnächst umgesetzt, auch wenn sie nicht nur Beifall findet: Der CSU geht das zu weit. Laut Andreas Lorenz sei das Verhältnis zwischen Parkplätzen und Parklizenzinhabern fast nirgendwo so ungünstig, wie im Herzen Sendlings.