Eine offenbar psychisch kranke Frau hat am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in Mittersendling ihren Mann mit einem Messer niedergestochen. Der 38-Jährige wurde nach Polizeiangaben durch mehrere Stiche und Schnitte lebensgefährlich verletzt. Nachbarn bemerkten die Tat und verständigten über Notruf die Polizei, die mit zehn Streifen anrückte. Die Frau ließ sich, offenbar ohne Widerstand zu leisten, noch am Tatort festnehmen. Der Ehemann wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Er schwebt inzwischen nach Auskunft eines Polizeisprechers nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen wurden von der Mordkommission München gemeinsam mit der Spurensicherung und dem Kriminaldauerdienst übernommen. Offenbar steht die Tat im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Erkrankung der Frau, die in einer Klinik untergebracht wurde.