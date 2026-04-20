Als die Musiker von der Bühne gehen, ist allen klar, dass da noch etwas fehlt. Im engen und dunklen Raum des Kneipenclubs Substanz beginnt das Publikum zu skandieren: „Sendling 70“. Es dauert einen Moment, dann stürmt Philipp Goller wieder auf die Bühne. Er ist 1,96 Meter groß, trägt eine pinkfarbene Beanie-Mütze und ein weißes Basketball-Shirt. Als er zu singen anfängt, rastet das Publikum aus. Den Text kennen sie alle auswendig: „Sendling 70, mein Zuhause, Ärger, Stress, Mann, ohne Pause.“
MC Harras’ neues Album „Alte, weiße Männer“Comeback mit 50: Sendlings Gangsterrapper ist zurück
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Einst rappte er über „12 Maß“ und Frauengeschichten, heute drehen sich seine Texte um ausgeleierte Bänder und den Kampf gegen die Spießigkeit: MC Harras, Münchens lustigster Underground-Rapper, feiert mit 50 sein Comeback. Was treibt ihn an?
Von Daniel Kuhn
Mike D von den „Beastie Boys“:„Mir bringt das jedes Mal Hoffnung, auch auf die Menschheit an sich“
Wie kann wieder mehr Kollaboration in der Welt entstehen? Wenn das einer weiß, dann wohl Mike D, Mitgründer der brillanten „Beastie Boys“, der dazu gerade eine Ausstellung leitet.
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