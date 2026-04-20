Als die Musiker von der Bühne gehen, ist allen klar, dass da noch etwas fehlt. Im engen und dunklen Raum des Kneipenclubs Substanz beginnt das Publikum zu skandieren: „Sendling 70“. Es dauert einen Moment, dann stürmt Philipp Goller wieder auf die Bühne. Er ist 1,96 Meter groß, trägt eine pinkfarbene Beanie-Mütze und ein weißes Basketball-Shirt. Als er zu singen anfängt, rastet das Publikum aus. Den Text kennen sie alle auswendig: „Sendling 70, mein Zuhause, Ärger, Stress, Mann, ohne Pause.“