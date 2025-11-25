Neustart bei der Großmarkthalle: Nachdem der Neubau durch einen Investor gescheitert ist, will die Stadt München im Laufe des Jahres 2026 prüfen und entscheiden, wie es mit dem bisherigen Großmarkt-Gelände an der Schäftlarnstraße in Sendling und mit einem Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen insgesamt weitergeht.
StadtplanungMünchner Großmarkt soll Platz für Tausende neue Wohnungen machen
Lesezeit: 3 Min.
Eine Mehrheit im Stadtrat will die Großmarkthalle verlegen oder ganz aufgeben, um Flächen für ein neues Stadtviertel in bester Lage zu gewinnen. Doch was bedeutet das für die betroffenen Händler – und für die Versorgung der Münchner?
Von Sebastian Krass
