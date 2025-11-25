Zum Hauptinhalt springen

StadtplanungMünchner Großmarkt soll Platz für Tausende neue Wohnungen machen

Lesezeit: 3 Min.

Blick über die Großmarkthalle: Das 26 Hektar große Gelände soll nun ganz neu geplant werden.
Blick über die Großmarkthalle: Das 26 Hektar große Gelände soll nun ganz neu geplant werden. (Foto: Robert Haas)

Eine Mehrheit im Stadtrat will die Großmarkthalle verlegen oder ganz aufgeben, um Flächen für ein neues Stadtviertel in bester Lage zu gewinnen. Doch was bedeutet das für die betroffenen Händler – und für die Versorgung der Münchner?

Von Sebastian Krass

Neustart bei der Großmarkthalle: Nachdem der Neubau durch einen Investor gescheitert ist, will die Stadt München im Laufe des Jahres 2026 prüfen und entscheiden, wie es mit dem bisherigen Großmarkt-Gelände an der Schäftlarnstraße in Sendling und mit einem Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen insgesamt weitergeht.

Zur SZ-Startseite

Nachverdichtung
:Gericht kippt Bebauung eines Hinterhofs in München

Ein Investor will an der Lindenschmitstraße in Sendling drei „Townhäuser“ bauen und müsste dafür Bäume fällen. Dagegen klagt ein Naturschutzverband und erzielt vor Gericht einen erstaunlichen Erfolg.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite