Neustart bei der Großmarkthalle: Nachdem der Neubau durch einen Investor gescheitert ist, will die Stadt München im Laufe des Jahres 2026 prüfen und entscheiden, wie es mit dem bisherigen Großmarkt-Gelände an der Schäftlarnstraße in Sendling und mit einem Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen insgesamt weitergeht.