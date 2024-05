Am Dienstagabend brach in der Nähe der Feuerwache 2 in Sendling eine Frau auf offener Straße zusammen. Die 70-Jährige war um 17.16 Uhr an der Kreuzung Boschetsrieder Straße und Aidenbachstraße unterwegs, als sie auf dem dortigen Fußgängerüberweg plötzlich bewusstlos wurde.