Ein geplanter Einbruch verlief für einen 37-jährigen Münchner nicht ansatzweise, wie er sich das vorgestellt hatte: Erst gelang es ihm nicht, in ein in der Nestroystraße am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil einzusteigen, und dann kam ihm die Polizei auf die Schliche, weil er bei dem erfolglosen Versuch DNA-Spuren hinterlassen hatte. Die Tat in Untersendling erfolgte laut Polizei bereits Ende April. Nachdem der Täter die Tür des Fahrzeugs zwar beschädigt, aber nicht hatte öffnen können, stahl er das Kfz-Kennzeichen des Autos. Die Polizei stellte Spuren sicher, die sie nun in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt zu einem 37-jährigen Tatverdächtigen führte. Er wurde wegen des Diebstahls angezeigt.