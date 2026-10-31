Viele Orte, die aus der Zeit gefallen sind, gibt es in dieser Stadt nicht mehr. Dem Schelling-Salon oder dem Café Tambosi ist es gelungen, seit einem Jahrhundert den steigenden Mieten und sich verändernden Moden zu trotzen. Und auch in Sendling steht ein Laden, den längst nicht so viele Münchner kennen, den es aber auch schon ein ganzes Menschenleben lang gibt: das Café Grass. 1929 eröffnete die Konditorei, das Konzept ist noch immer das gleiche, wie es schon immer war. Und das Erstaunliche ist, es kommt noch immer gut an.

Wer das Café betritt, bewundert erst einmal die vielen Torten, die in der Auslage liegen, und die liebevolle Dekoration im Schaufenster: Igelfiguren, Holz-Kürbisse, Stoff-Laub – der Herbst ist da. Neben dem Verkaufsbereich liegt ein großer Gastraum, an diesem kühlen Freitagvormittag ist die Mehrzahl der Tische belegt. Eine Gruppe älterer Damen hat sich zum Ratschen verabredet; Bienenstich, Himbeertorte, Käsekuchen vor sich, den Gehstock beiseite gehängt an einen Barhocker des Nebentischs. Ein Mann schaut nach dem Einkaufen vorbei, die Flasche Glasreiniger, die er im Drogeriemarkt gegenüber erworben hat, steht neben dem Kaffee auf dem Tisch. Eine Frau mit Laptop ist zum Arbeiten gekommen, der Kellner bittet sie bestimmt, keinen Vierertisch zu blockieren. Den brauche er gleich noch.

Warum der Laden auch nach 97 Jahren brummt? Sicherlich hat die Preisgestaltung damit zu tun.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Ein Stück Torte gibt es für 3,40 bis 3,90 Euro.

Ein üppiges Frühstück mit Semmelkorb, Ei, Käse und Schinken für 12,50 Euro inklusive Orangensaft und Heißgetränk. Matcha, Açai-Bowls oder Avocadobrote stehen nicht auf der Karte, dafür Brotzeiten wie Toast Hawaii oder Wienerle und jeden Tag ein wechselndes Mittagsgericht. Die Rechnung der Testenden zeigt nach drei Stück Kuchen und drei Getränken 18,60 Euro, eine Summe, die in jeder Hinsicht erfreut.

Neben den günstigen Preisen überzeugt auch die Qualität der Speisen: der Käsekuchen cremig, die Himbeertorte leicht, der Streuselkuchen mit Pflaumen fluffig.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Konditormeister Walter Baptist stellt die Waren in der kleinen Backstube unter dem Laden frisch her, das schmeckt man.

Berühmt ist das Café Grass auch für seine aufwendig dekorierten Torten, die Kunden für Geburtstage oder Hochzeiten bestellen.

Nur wenige Meter entfernt liegt – ebenso an der Plinganserstraße – das Café Schuntner, das es immerhin seit 1947 gibt. Das Café Grass befand sich bei der Eröffnung 1929 in der Lindwurmstraße, nach dem Zweiten Weltkrieg zog es dann hoch zum Harras, so wurde es Walter Baptist erzählt, als er es vor 23 Jahren übernahm. Viel mehr ist über die Geschichte des Lokals jedoch nicht bekannt.

Die Einrichtung ist ein wenig in die Jahre gekommen, hat aber einen eigenen Charme. Schaut der Gast durch die großen Fensterfronten hinaus, ziehen Busse, Autos und Radler auf der zweispurigen Plinganserstraße vorbei. Wie es 1929 in dem Viertel wohl ausgesehen hat, als noch Fiaker, Velocipede und die ersten Automobile unterwegs waren?

Café Grass, Plinganserstraße 36, 81369 München, geöffnet Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.