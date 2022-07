Eine 82 Jahre alte Münchnerin ist am Samstag an den Folgen eines Sturzes gestorben, den sie in einem Linienbus erlitten hat. Die Frau war mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie nun starb. Wie genau es zu dem Sturz kam, ist noch nicht geklärt.

Die 82-Jährige war am Dienstag um kurz nach 15 Uhr in einem Bus der Linie 132, als der Fahrer in der Nähe der Albert-Roßhaupter-Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. Ob die Frau in diesem Moment saß oder sich gerade erst hinsetzen wollte, gehört zu den Fragen, denen die Verkehrspolizei derzeit nachgeht.