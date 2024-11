Sendling:Mann startet Auto und setzt zwei andere Wagen in Flammen

Durch das Starten eines Autos sind in Sendling drei geparkte Wagen in Flammen aufgegangen. Niemand sei verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es einen lauten Knall, als ein Mann sein Auto am Samstag gegen 13 Uhr in der Siegenburger Straße starten wollte. Rauch stieg auf. Plötzlich brannte der Wagen, die Flammen griffen zudem auf zwei weitere Autos über.